Fluminense goleia Coritiba e se aproxima do G4 do Brasileirão

Lucas Merçon/Fluminense FC Cobrando pênalti, PH Ganso marcou o quarto gol do Flu, o seu primeiro em um ano

A 12ª rodada do Campeonato Brasileiro terminou com goleada tricolor. No Rio de Janeiro nesta segunda-feira (28), o Fluminense recebeu o Coritiba-PR e fez 4 a 0 na estreia do seu terceiro uniforme. Michel Araújo no primeiro tempo, Felippe Cardoso, Nino e Ganso no segundo marcaram os gols do jogo.

O triunfo colocou a equipe carioca na sétima posição, com 17 pontos, dois atrás do G4. Já o Coxa tem 11 pontos e ocupa o 16º lugar na tabela de classificação.

O jogo

O Fluminense começou dando as cartas no Estádio Nilton Santos e abriu o placar aos sete minutos. Depois de boa troca de passes entre Wellington Silva e Danilo Barcelos pelo lado esquerdo, Michel Araújo recebeu na entrada da área, aniversariante do dia, o camisa 19 acertou um lindo chute e ganhou de presente um golaço. Na sequência, Nino de cabeça quase marcou o segundo. O Tricolor manteve a blitz no ataque com Wellington Silva e Nenê, aos 18.

Mas aos poucos a equipe carioca desacelerou e o Coritiba apareceu mais para o jogo. Matheus Bueno, aos 29, e Giovanni Augusto, aos 40, deram trabalho para Muriel. Mas a melhor oportunidade do Coxa saiu na marca dos 42. William Matheus fez o cruzamento rasteiro e Robson, de frente para a meta, finalizou para fora.

Na volta do intervalo, os visitantes assustaram primeiro. Robson, aos nove, por pouco não se redimiu da chance perdida, mas parou na trave. Do lado tricolor, Felippe Cardoso saiu do banco de reservas para ampliar o marcador. Em menos de um minuto em campo, o atacante recebeu de Igor Julião pela direita e quase sem ângulo mandou para o fundo das redes. O terceiro veio dez minutos depois em jogada da dupla de zaga do Flu. Após cobrança de falta, Matheus Ferraz escorou para o meio e Nino completou para o gol. O Coritiba tentou diminuir de novo com Robson. Mas foi mais uma vez o Fluminense que voltou a marcar. Com a bola na marca da cal, PH Ganso fechou a goleada em 4 a 0.