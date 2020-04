UEMS seleciona bolsistas para modalidade de cursos a distância

Chico Ribeiro/UEMS As inscrições são apenas pelo site da Universidade e vão até 12 de abril

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) está com inscrições abertas para seleção de bolsistas, que irão atuar na modalidade de cursos a distância da instituição. As vagas são para os cursos de licenciatura em Ciências Sociais e bacharelado em Administração Pública.

Em Administração Pública também há vagas para tutores presenciais. A inscrição é online e deve ser feita através desse link: http://ead.uems.br/moodle/. Para professores formadores as inscrições seguem abertas até 5 de abril e para tutores presenciais até o dia 12 de abril.

Entre os requisitos para se candidatar para professor formador no curso de Ciências Sociais é ter Graduação em Filosofia ou Ciências Sociais, Mestrado ou Doutorado em Filosofia, Ciências Sociais ou Sociologia. Já para se candidatar a professor formador para o curso de Administração Pública, os requisitos são ter Graduação em Direito, com Especialização ou Mestrado na Área.

Os candidatos selecionados no limite das vagas receberão uma bolsa mensal no valor de R$ 1.300, a ser paga diretamente pelo Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB-CAPES) do Ministério da Educação. O período de duração das bolsas será limitado à duração da disciplina selecionada no curso escolhido, ao qual o professor formador se vinculará.