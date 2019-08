Taxa de empregabilidade cresce no País

Tamanho do texto

Wilson Dias/Agência Brasil A população ocupada ficou em 93,6 milhões

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), divulgada nesta sexta-feira(30), no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostra que a taxa de desemprego do Brasil recuou 11,08% no trimestre finalizado em julho.

A população ocupada ficou em 12,6 milhões de pessoas no trimestre finalizado em julho, ja as desocupadas ficou em 12,6 milhões de pessoas no trimestre finalizado em julho.

O contingente é 1,3% maior (mais 1,22 milhão de pessoas) do que em relação ao trimestre encerrado em abril e 2,4% superior (mais 2,22 milhões de pessoas) do que o trimestre finalizado em julho do ano passado.