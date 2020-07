Divulgação/Fiems Sesi auxilia reabertura do turismo em Bonito

A cidade de Bonito, principal destino turístico de Mato Grosso do Sul, pode retomar as atividades econômicas e reabrir atrações por meio da consultoria do Sesi, em parceria com o Sebrae/MS. Foram criados gratuitamente protocolos de saúde e segurança contra a Covid-19, para empresas do setor.

O Sesi atuou em duas frentes para possibilitar a retomada do turismo: primeiro, elaborou os protocolos de segurança contendo as orientações necessárias para readequação do atendimento de cada segmento durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

E também está oferecendo uma consultoria individual para cada empresa, sem qualquer custo, para que o empresário entenda qual postura adotar e que mudanças implementar para garantir a segurança do cliente. Essa consultoria já foi contratada por 402 empresas de Bonito.

“O Sesi está atuando para, acima de tudo, preservar a saúde das pessoas, a sustentabilidade das empresas e manutenção do emprego e renda em Bonito. Estamos auxiliando empresas de diversos segmentos a manter as portas abertas, cumprindo todas as medidas de biossegurança e garantindo uma atuação segura para seus colaboradores e clientes”, afirmou o gerente de Saúde e Segurança do Trabalho (SST) do Sesi, Michel Klaime Filho.