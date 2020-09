Secretário promete honrar pagamento do décimo terceiro

Tamanho do texto

Deurico/Arquivo Capital News Pedro Pedrossian Neto

Em audiência, presidida pelo vereador Eduardo Romero, presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Casa de Leis, que convocou o debate, e secretariada pelo vereador Delegado Wellington, integrante da Comissão. O secretário municipal de Finanças e Planejamento, Pedro Pedrossian Neto, disse que em dezembro o décimo terceiro será pago.

Respondendo a questionamentos dos vereadores, o secretário esclareceu que já está provisionado mais de 70% do décimo terceiro salário “e se Deus quiser vamos honrar no dia 20 de dezembro o décimo terceiro estará na conta de todos os servidores”. A dificuldade é porque agora acabou o auxílio emergencial para o pagamento de outubro, a ser feita no mês de novembro, o que pode atrapalhar esse aporte.