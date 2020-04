Sebrae incentiva que consumidor “Compre do Pequeno” para preservar empregos

Elynália Lima/Notícias do Acre ..

Para reduzir os efeitos econômicos da crise causada pela expansão do novo Coronavírus, o Sebrae pede aos sul-mato-grossenses para apoiar o movimento “Compre do Pequeno”. A campanha sensibiliza a população a priorizar os pequenos negócios, contribuindo para a manutenção de empregos.

Levantamento feito pelo Sebrae mostra que alimentação fora do lar, varejo tradicional, construção civil e moda são alguns dos setores mais impactados pela pandemia do Covid-19 no Brasil. O total de pessoas empregadas nas pequenas empresas é de 46,6 milhões, segundo dados governamentais.

“Já vínhamos de um período de recessão nos últimos anos, então dificilmente as empresas têm caixa sobrando para suportar este momento. Precisamos do apoio da sociedade. O cidadão pode fazer uma coisa muito importante: comprar do pequeno. Ajude o pequeno empresário que está próximo de você, ajude essa pessoa a continuar gerando emprego, valorizando seu bairro e a sua cidade”, afirma o diretor-superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça.

Os interessados em atendimentos em Mato Grosso do Sul podem procurar o Sebrae pelo telefone 0800 570 0800, WhatsApp (67) 99683-8811 e redes sociais.