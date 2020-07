Plataforma é opção para pequenas empresas gerarem negócios em MS

Divulgação Sebrae-MS

Resgatando a proposta das listas telefônicas, a plataforma Pede Por Perto é mais uma iniciativa disponível para ajudar os pequenos negócios neste momento de pandemia de Covid-19. Nela, os lojistas e comerciantes podem se inscrever, gratuitamente, ficando disponíveis em um catálogo online para a população.

Apesar de ter abrangência nacional, a plataforma é dividida por cidades. Assim, os 79 municípios de Mato Grosso do Sul estão representados e já é possível fazer uma busca rápida.

As categorias mais pesquisadas na ferramenta online são Alimentação – lanchonetes, alimentação saudável e restaurantes –, e também Variedades e Vestuário. Atualmente, mais de 130 mil pessoas entraram em contato com os pequenos negócios nos primeiros 60 dias de existência da plataforma.

Para o analista do Sebrae/MS, Leandro Passos, a ferramenta é mais uma opção para as micro e pequenas empresas de Mato Grosso do Sul. “Temos incentivado a população a comprar do pequeno negócio, porque assim, você colabora com uma família, com o seu bairro, com a sua cidade, fazendo o dinheiro circular localmente. Então o Pede por Perto é mais uma oportunidade de visibilidade para esta empresa”.

Para se inscrever, os interessados devem preencher um formulário gratuito disponível na plataforma: pedeporperto.com.br, onde é possível obter mais informações. Atualmente, uma versão para aplicativos para smartphones é elaborada, e em breve estará disponível.