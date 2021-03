Obras do Governo geram centenas de empregos na Capital

Deurico/Arquivo Capital News Eduardo Riedel

As obras que o Governo do Estado têm executado na Capital não param, gerando pelo menos 150 empregos diretos são gerados apenas no pátio de obras na área de infraestrutura urbana e, se considerarmos os empregos indiretos e de outras áreas, este número é ainda maior.

De acordo com a Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), atualmente a área urbana conta com a execução de cinco grandes obras que somam investimento previsto de R$ 22,4 milhões. Entre elas está a recuperação asfáltica e revitalização do estacionamento em área do Parque das Nações Indígenas; a drenagem fluvial e pavimentação de ruas do Aero Rancho - um dos bairros mais populosos da cidade; a recuperação funcional em um trecho da Avenida Mato Grosso, além da pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, recuperação de pavimento e controle de erosão no Parque do Prosa.

Para o secretário Eduardo Riedel, essas iniciativas transformam a vida do ampo-grandense e mostram o compromisso do Governo do Estado: “Vamos tirar do papel as obras estruturantes e que são necessárias para o bem-estar da nossa gente. Sejam no campo ou na cidade, essas obras beneficiam a população e geram empregos”, enfatizou.