No ano da pandemia indústria alavanca economia local

Sistema Fiems Presidente da Fiems, Sérgio Longen

De janeiro a agosto deste ano, apesar da pandemia mundial do novo coronavírus (Covid-19), o setor industrial de Mato Grosso do Sul consolidou-se como o maior gerador de postos formais de trabalho no Estado até o momento com a abertura de 5.424 novas vagas de emprego, conforme aponta levantamento realizado pelo Radar Industrial da Fiems.

Para o presidente da Fiems, Sérgio Longen, no geral, Mato Grosso do Sul já é o 3º na geração de emprego no Brasil, o que é um reflexo das ações que o setor produtivo vem construído para o fortalecimento da economia local para que, em um momento de dificuldade, tivesse uma base sólida para continuar avançando.

“A indústria está cada vez mais organizada e focada nos objetivos de ampliar a comercialização dos seus produtos, tanto no mercado interno, quanto no mercado externo, o que tem se trazido em um resultado satisfatório”, analisou, completando que a indústria é o 1º setor na geração de empregos no Estado e, além disso, vem ampliando suas bases de atuação em todo Mato Grosso do Sul.

“Durante a pandemia, vários segmentos da indústria se destacaram graças aos protocolos de biossegurança adotados pelas empresas, em especial a alimentação e a construção civil, que tiveram os cuidados redobrados. Entendo que esse esforço aliado às ações criadas pelo Sistema Fiems para fortalecer a atividade contribuíram para o aumento na geração de emprego pela indústria estadual e o resultado está aí nos indicadores econômicos”, declarou o líder industrial.

De acordo com assessoria, a análise do coordenador da Unidade de Economia, Estudos e Pesquisas da Fiems, Ezequiel Resende, teve um crescimento de 88% no total de vagas abertas pela indústria em Mato Grosso do Sul de janeiro a agosto deste ano, quando comparado com o mesmo intervalo do ano anterior. “São 5.424 novas vagas de janeiro a agosto de 2020, contra 2.886 no mesmo período de 2019”, informou.