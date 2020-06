Mais de R$ 1 bilhão em recursos do FCO foram contratados pelo Estado

Divulgação/Portal MS Secretario da Semagro, Jaime Verruck

Mato Grosso do Sul já contratou mais de R$ 1 bilhão dos R$ 2 bilhões em recursos disponíveis para financiamento em 2020 via FCO (Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste) em Mato Grosso do Sul.

Ao todo já foram !.699 operações realizadas ou em andamento e R$ 1,080 bilhão financiado entre os setores rural e empresarial. Conforme os dados são repassados pelo Banco do Brasil à Semagro (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), que preside o Conselho do FCO. Apesar dos impactos econômicos gerados pelo novo coronavírus, o secretário Jaime Verruck, afirma que a demanda por recursos do FCO continua aquecida. “Estamos recebendo normalmente os pedidos por meio das cartas-consultas, o que demonstra que o setor econômico segue caminhando, principalmente o rural”, destaca ele ao lembrar que apenas na reunião de segunda-feira foram analisadas 100 cartas-consultas.

O setor rural realizou 848 operações e contratou R$ 485 milhões, outros R$ 155 milhões referentes a 355 operações, estão internalizadas no banco, o que significa que estão em fase de contratação. Conforme a assessoria, no setor empresarial são 600 propostas que somam R$ 200 milhões contratados e outras 96 operações que totalizam R$ 45 milhões em fase de financiamento.