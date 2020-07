FGTS está liberado para nascidos em fevereiro

Agência Brasil Aplicativo do FGTS

Nesta segunda-feira (06) será liberado pela Caixa Econômica Federal o saques do Fundo de Garantia do Tempo e Serviço (FGTS) para trabalhadores nascidos em fevereiro. Os recursos serão creditados na poupança digital da Caixa, e pode ser movimentada pelo app Caixa Tem. Terão direito aos saques os trabalhadores que tenham contas ativas (do emprego atual) ou inativas (de empregos anteriores) do FGTS. Cada trabalhador poderá sacar até R$ 1.045

O saque em espécie ou transferências, também dos aniversariantes de fevereiro, estão liberados a partir de 8 de agosto. A liberação dos saques para os nascidos em janeiro começou em 29 de junho. A nova liberação do saque do FGTS se deu em razão da pandemia do novo coronavírus, que afetou as atividades econômicas e a renda dos trabalhadores.