Dólar sobe e passa de R$ 4,20

O dólar opera em alta nesta segunda-feira (27). Às 10h38, a moeda norte-americana subia 0,76%, a R$ 4,2159, seguindo os mercados externos, com os investidores ainda acompanhando os desdobramentos do coronavírus na China.Na sexta-feira, a moeda norte-americana subiu 0,43%, a R$ 4,1839. No acumulado da semana, o dólar avançou 0,45%. No ano, a alta é de 4,34%.