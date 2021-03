Tamanho do texto

Dólar opera em alta após abrir em instabilidade nesta quarta-feira (24), às 11h50 a moeda norte-americana subia 0,47%, cotada a R$ 5,5405. Investidores demonstram preocupação com o agravamento da pandemia e o ritmo lento de vacinação no Brasil, pensando nos mercados.

No dia anterior, terça-feira (23), a moeda norte-americana fechou em queda de 0,05%, cotada a R$ 5,5146. Na parcial do mês, acumula queda de 1,61%. No ano, a ainda registra alta de 6,31%.