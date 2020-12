Dólar opera em alta

Nesta quarta-feira (09) o dólar opera em queda com recuo de 0,55%, cotado a R$ 5,0982. Na terça-feira, o dólar fechou em alta de 0,16%, a R$ 5,1265. No acumulado do mês, passou a registrar recuo de 4,17%. No ano, contudo, ainda tem alta de 27,85%.



Às 12h54, a moeda norte-americana subia 0, 5%, cotada a R$ 5,1290. Na mínima até o momento, recuou a R$ 5,0882, e na máxima da sessão foi a R$ 5,1352.