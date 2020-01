O dólar opera em alta em relação ao real nesta terça-feira (21). Às 11h13, a moeda norte-americana subia 0,21%, a R$ 4,1976, com investidores cautelosos a um vírus chinês e atentos a declarações do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre a fase 2 do acordo de comércio com a China. Na segunda-feira (20) o dólar subiu 0,56% a R$ 4,1886. No ano passado a moeda acumula alta de 4,46%.