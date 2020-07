Dólar fecha em queda

O dólar fechou em queda nesta quarta-feira (8). A moeda norte-americana recuou 0,63%, cotada a R$ 5,3495. Na mínima da sessão, chegou a R$ 5,3192, enquanto que na máxima foi a R$ 5,3937,após surpresa positiva nas vendas do comércio varejista em maio, com investidores elevando as apostas de que a recuperação da economia brasileira pode ser mais acelerada do que o esperado, apesar das incertezas globais e persistente volatilidade nos mercados.