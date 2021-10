Nesta quarta-feira (06), o dólar abriu novamente com aumento de 0,59%, cotado a R$5,5162. Na terça-feira, o dólar fechou em alta de 0,72%, a R$ 5,4840 – nível mais alto desde 23 de abril (R$ 5,4967). Com o resultado, passou a acumular alta de 0,70% no mês e de 5,72% no ano.