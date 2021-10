Nesta sexta-feira (08) o dólar opera em queda, com recuo de 0,41%, cotado a R$ 5,4933. Na quinta feira, o dólar fechou em alta de 0,52%, vendida a R$ 5,5160 – maior valor desde 20 de abril e a quarta alta consecutiva. Com o resultado, passou a acumular alta de 1,29% na parcial do mês e de 6,34% no ano.