Dólar abre em queda

Moeda norte-americana opera em queda nesta quinta-feira (27), enquanto investidores aguardam dados econômicos dos Estados Unidos que podem ocasionar elevados ruídos na política monetária do Federal Reserve. No Brasil, as atenções do mercado estão voltadas à divulgação da taxa de desemprego. Às 9h25, o dólar recuava 0,42%, cotado a R $5,2903.

Na última quarta-feira (26), o dólar fechou em queda de 0,46%, cotado a R $5,3128. A parcial do mês registra queda de 2,18%. No ano, o avanço é de 2,42%.