Dólar abre em forte alta

Nesta segunda-feira (21) o dólar abre em alta, com aumento de 2,10%, vendida a R$ 5,1885. Na máxima até o momento chegou a R$ 5,2250. Já o Ibovespa opera em queda. Na sexta-feira (18), a moeda norte-americana fechou em alta de 0,08%, a R$ 5,0818, acumulando avanço de 0,74% na semana. Na parcial do mês, no entanto, acumula queda de 4,95%. No ano, registra alta de 26,73%.