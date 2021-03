Dólar abre em alta

Dólar opera em alta nesta quarta-feira (17), às 9h22 a moeda norte-americana registrou alta de 0,78%, cotada a R$ 5,6630. A cotação máxima até o momento, foi de R$ 5,6815. As expectativas do dia giram em torno da decisão de política monetária do Banco Central do Brasil e do Federal Reserve, nos Estados Unidos.

Na última terça-feira (16), o dólar recuou 0,36%, fechando na cotação de R$5,6190. No mês, o índice acumulado é de 0,61%. No ano, de 8,71%.