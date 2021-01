Tamanho do texto

Nesta sexta-feira (15) o dólar opera em alta, com aumento de 0,96%, cotado a R$ 5,2575. Na quinta-feira, o dólar fechou em queda de 1,96%, a R$ 5,2073, acumulando queda de 3,77% na parcial da semana. No mês e no ano, a moeda tem alta de 0,39% frente ao real.