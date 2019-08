Desburocratização na construção civil trará benefícios para economia da Capital, afirma Presidente da Secovi-MS

José Roberto/Artigo Capital News Marcos Augusto

Conforme lei assinada pelo prefeito Marquinhos Trad (PSD) a qual cria o programa ‘Alvará Imediato’. A novidade vai permitir a liberação de alvarás em no máximo 48 horas em Campo Grande. Atualmente, o processo de liberação demora de 30 a 45 dias. O Sebrae já tem o software funcionando, com ele, um arquiteto pode inserir dados profissionais e sobre a construção, para liberar o alvará.

Prefeito aponta benefícios do projeto“Temos confiança e damos credibilidade aos profissionais da construção civil, que terão à sua disponibilidade um software moderno e ágil para a emissão do Alvará de Construção daqueles empreendimentos de baixo impacto. E hoje, agradecemos a Caixa Econômica, o Sebrae, a Fiems e a todos os servidores envolvidos nesse avanço tecnológico em favor da nossa cidade, que resultará em geração de emprego, movimentação de várias casas de materiais de construção. É qualificação profissional e o resgate da credibilidade dos profissionais. Uma Campo Grande bem melhor a cada dia”.

Marcos Augusto Netto, Presidente do Sindicato da Habitação de Mato Grosso do Sul (Secovi-MS), em entrevista para o Blog Marco Eusébio, elogiou o projeto. "Quando você emite o alvará, tanto da construção quanto da licença ambiental, através do site da prefeitura com uma simples declaração, você cria uma condição que facilita muito a vida dos empreendedores de Campo Grande" afirmou presidente.

Segundo o empresário, a iniciativa vai beneficiar o próprio Município, que passará a receber tributos imediatos, o empreendedor com rapidez na construção e venda do imóvel, e a geração de empregos.