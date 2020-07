Com alta dos combustíveis, inflação sobe em junho em Campo Grande

Tamanho do texto

Agência Brasil

Em Campo Grande, a inflação voltou a crescer em junho, revertendo a queda de maio. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de junho ficou em 0,23%, enquanto a taxa registrada no mês anterior foi de -0,57 %.

No ano, o IPCA local acumula alta de 0,34%. O Índice nacional apresentou 0,26% como resultado, acumulando 0,10% no ano.

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, quatro tiveram deflação em junho. Os grupos que tiveram o maior aumento foram Transportes (1,08%), e Artigos de residência (1,27%).

Em contrapartida, o maior impacto negativo do mês veio do grupo Vestuário (-1,83%). A segunda contribuição negativa mais intensa veio do grupo Despesas pessoais (-0,21%).

A mudança no grupo dos Transportes deve-se, sobretudo, ao aumento observado nos preços do item combustíveis (veículos) (2,99%), em particular a gasolina (3,17%).