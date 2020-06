Campo Grande tem campanha para movimentar o comércio

ms.gov.br Centro da Capital vi funcionar em horário diferenciado por nove dias

Com a campanha ‘Amar faz muito bem!” a Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande

(CDL-CG) realiza de 6 a 13 de junho, uma campanha alusiva ao Dia dos Namorados. "Nossa proposta é trazer o consumidor para as lojas de Campo Grande, mostrando a importância de consumir nesses locais, especialmente neste momento de pandemia, contribuindo para que as mesmas se mantenham abertas, gerando empregos e fortalecendo nossa capital", explicou o presidente da CDL CG, Adelaido Vila.

Objetivo é movimentar o comércio local e despertar o amor por Campo Grande, mostrando a importância de fazer as compras no nosso varejo, ajudando a aquecer a economia. Conforme a assessoria, além disso, o consumidor poderá ganhar presentes. As lojas participantes da campanha também estão contribuindo com a doação de cestas básicas, que serão revertidas a instituições, para que sejam distribuídas para quem mais precisa

As lojas participantes estarão sinalizadas e para ver a lista completa e as regras para os sorteios de presentes, o consumidor tem que acessar o site da CDL CG - www.cdlcg.com.br ou as redes sociais da entidade @cdlcgms.