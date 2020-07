Caixa já pagou R$ 7,1 bilhões em programa de preservação do emprego

Anderson Ramos/Capital News Agência da Caixa no centro de Campo Grande

Desde o dia 4 de maio, quando teve início a disponibilização do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e Renda (BEm) para trabalhadores com carteira assinada que tiveram seus ganhos reduzidos em função da pandemia, a Caixa já registrou 7,9 milhões de pagamentos a 3,8 milhões de trabalhadores, num montante de R$ 7,1 bilhões em recursos disponibilizados.

Do total de pagamentos realizados, 64,2% foram creditados em contas Poupança da Caixa, no montante de R$ 4,5 bilhões, 33,9% foram creditados em contas do tipo Poupança Social Digital, no total de R$ 2,4 bilhões, e 1,8% foram disponibilizados para saque nos canais da Caixa por meio do Cartão do Cidadão, somando R$ 130,8 milhões. A Caixa registrou a abertura de 1,3 milhões de contas Poupança Social Digital para pagamento do BEm.

Os beneficiários já receberam até três parcelas do benefício, conforme distribuição prevista:

- Parcela 1: 4,5 milhões de pagamentos, no total de R$ 4,15 bilhões.

- Parcela 2: 2,9 milhões de pagamentos, no total de R$ 2,65 bilhões.

- Parcela 3: 463 mil pagamentos, no total de 296 milhões.