Bitcoin chega a US$41 mil e mira valorização em 2021

Reprodução/Internet Com a desvalorização das moedas tradicionais, crise global e halving são considerados principais impulsionadores da criptomoeda

Em 2020, o Bitcoin (BTC) registrou alta de quase 300%, tornando-se um dos melhores investimentos do ano. Após várias oscilações, a criptomoeda ultrapassou a marca de US$41 mil e ainda busca por valorização.A pandemia do Covid 19 e a desvalorização de diversas moedas correntes atraiu muitos investidores.

Esta não é a primeira vez que o preço do Bitcoin sobe exponencialmente, segundo especialistas o setor está otimistas com a continuidade do movimento de alta da moeda, que se consolida como uma das principais opções do mercado.

Ainda durante o ano de 2020 houve queda de 40%, desespero nos mercados financeiros, recuperações históricas e entrada de investidores institucionais foram alguns dos fatos determinantes para a criptomoeda.

Ao longo do ano, os investidores de BTC tiveram grandes expectativas devido ao processo de halving – o qual a cada quatro anos corta o fornecimento de bitcoins pela metade, mesmo assim, os ânimos só aumentavam com o criptoativo chegando a meio bilhão de transações já em fevereiro. Porém, muitos perderam a esperança em março, quando os mercados de todo o mundo desabaram, incluindo a criptomoeda, a qual sofreu queda de 40%.

Já no dia 24/04, o BTC se recuperava 100% da queda de março, superando índices como o Ibovespa, Dow Jones e até mesmo o ouro - tradicional reserva de valor em tempos de crise.

Para o ano de 2021, os analistas apostam que haverá alta no Bitcoin. De acordo com o CEO da Foxbit, João Canhada, “A perspectiva para 2021 é a entrada de novos gigantes do mercado nesse segmento. Bilionários e grandes empresas devem seguir mesmo caminho e anunciar que estão trabalhando com Bitcoin ou investindo na criptomoeda como reserva de valor. Isso certamente trará impactos positivos na precificação do BTC”, destaca Canhada.

Segundo Neto Guaraci, CEO da startup de cashback em criptomoedas Coingoback.com e administrador de um dos maiores grupos de Facebook sobre Bitcoin no Brasil, 2021 será o ano da ‘bancarização do Bitcoin’. “Em 2021 veremos a entrada das fintechs de cripto no setor bancário. Isso vai popularizar o acesso desses ativos digitais como nunca vimos antes. O bitcoin estará nas suas compras, no app do seu banco, no seu cartão, maquininha e por aí vai”, afirma Guaraci.

Por fim, Isac Honorato, CEO do Coingoback.com, “Recentemente a CME anunciou futuros de ether, esse é um movimento importante e uma clara sinalização de que outros ativos digitais podem ter sua vez. O bitcoin já é o ouro digital, qual será a próxima narrativa a se tornar realidade para o mercado?”, conclui.