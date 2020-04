Banco prorroga prazo para pagar parcelas do FCO Empresarial

Divulgação/Assessoria ...

O pagamento das parcelas de 6 mil contratos do FCO Empresarial (Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste) em Mato Grosso do Sul, que venceriam nesta quarta-feira (1º), foi prorrogado. A medida, que engloba as parcelas referentes aos meses de abril e maio de 2020, foi comunicada pelo Banco do Brasil ao Governo do Estado.

De acordo com o Banco do Brasil, a negociação para prorrogação do pagamento das parcelas de abril e maio do FCO Empresarial deve ser feita diretamente nas agências da instituição nesta quarta-feira (1º). A medida é válida para clientes em dia com as parcelas anteriores e com limite de crédito vigente.

“Essa é uma medida positiva e urgente para a economia de Mato Grosso do Sul. Desses contratos, 86% são de micro, pequenos e médios empresários sul-mato-grossenses”, explica o secretário Jaime Verruck, da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar).