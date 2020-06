Aumenta nas refinarias o preço da gasolina e do diesel

Arquivo / Capital News Preço do Diesel e gasolina aumenta nas refinarias

A partir desta sexta-feira (19) o preço da gasolina vendida nas refinarias da Petrobras foi reajustado em 5% na média e o diesel de 8% . Essa é a terceira vez que a gasolina tem o preço reajustado em junho. O primeiro foi no dia 1º e o segundo no dia 9. De acordo com a Petrobras, o produto abastece, atualmente, cerca de 60% dos veículos de passeio no Brasil.

Já o diesel tem a primeira alta do mês. Conforme a Agência Brasil, o anterior tinha sido no dia 27 de maio. Segundo a Petrobras, o consumo de diesel automotivo se restringe basicamente ao setor agrícola e de transporte rodoviário, setores de extrema importância para a economia do país.