Receita alerta sobre sites falsos de leilão de mercadorias apreendidas

Viviane Freitas

Capital News



Agência Brasil Esses sites têm o objetivo de enganar os internautas, oferecendo lotes de mercadorias de forma ilícita.

Agência Brasil

Esses sites têm o objetivo de enganar os internautas, oferecendo lotes de mercadorias de forma ilícita.

A Receita Federal alertou sobre a circulação de sites fraudulentos que estão se passando por plataformas de leilão eletrônico de mercadorias apreendidas, utilizando indevidamente seu logotipo. Esses sites têm o objetivo de enganar os internautas, oferecendo lotes de mercadorias de forma ilícita.

A Receita Federal informou que a única forma legítima de acessar os leilões é por meio do e-CAC (Centro Virtual de Atendimento), no site oficial da instituição. Para evitar fraudes, a recomendação é que os interessados participem exclusivamente dos leilões através do portal oficial da Receita Federal.

Além disso, a Receita Federal destacou que o pagamento pelos lotes arrematados deve ser feito exclusivamente por meio do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF). Não são aceitas transações por PIX, transferência bancária ou qualquer outro meio de pagamento.

A instituição também enfatizou que todas as informações oficiais sobre os leilões de mercadorias apreendidas estão disponíveis em seu site oficial. A orientação é para que os cidadãos realizem transações apenas através de canais seguros e legítimos, garantindo a proteção contra fraudes.

Em resumo, a Receita Federal reforça a importância de acessar o site oficial para participar de leilões e realizar pagamentos de forma correta, assegurando que o processo seja seguro e sem riscos de envolvimento em atividades fraudulentas.