Nelsinho ameniza clima de tensão entre Ernesto Araújo e petistas no Senado

Fotos Edilson Rodrigues/Agência Senado Ernesto Araújo e Nelsinho Trad, que apazigou o clima, após bate-boca com o senador Rogério Carvalho (PT-SE)

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS) teve de fazer o papel de mediador na presidência da Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado para acalmar os ânimos entre o ministro Ernesto Araújo (Relações Exteriores) e senadores petistas, durante audiência quinta (24), em que o chanceler foi explicar aos senadores a visita do secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeu, às instalações para refugiados venezuelanos em Roraima.



O clima esquentou depois que Araújo, em resposta ao senador Jaques Wagner (PT-BA), disse que o Brasil virou "pária do mundo" nos governos do PT e falou de um acordo anticorrupção que será assinado com os Estados Unidos. "Em governos anteriores, algumas pessoas gostariam que negociássemos acordos pró-corrupção, e estamos negociando acordos anticorrupção", declarou.



O senador Rogério Carvalho (PT-SE) defendeu os governos dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff e cobrou do ministro: "Vossa excelência respeite para ser respeitado. O PT não é pária. E quando o senhor fala de corrupção, precisa explicar a corrupção na família do presidente".



Antes de conceder a resposta do ministro, Nelsinho apaziguou: "Eu solicito apenas que a gente se atenha ao tema, pra que a gente possa dar sequência. Têm outros senadores querendo participar".



Ao retomar a palavra, Araújo foi mais diplomático ao rebater as críticas dos opositores. Afirmou que quem foi chamado de pária foi o governo Bolsonaro, "de maneira totalmente inverídica", e reclamou do tom agressivo do petista. "Não elevei a voz, como o senador Rogério levantou aqui. Também gostaria de ter esse respeito em relação a mim. Toda avaliação, às vezes, é subjetiva, mas não há elemento subjetivo que embase a afirmação de que o Brasil está perdendo prestígio. Não há absolutamente nenhum fato objetivo" declarou. Veja o vídeo.

Senador Rogério Carvalho (PT- Se) vs Ernesto Araújo no Senado pic.twitter.com/O37hipq3U6 — Marco Eusébio (@marcoeusebio7) September 25, 2020

