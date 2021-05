LinkedIn aponta dez carreiras em alta na América Latina

Áreas em ascensão ampliam possibilidades mesmo em cenário de desemprego e instabilidade econômica

O desemprego na América Latina ultrapassou 10% em 2020. Em meio à pandemia do coronavírus, muitos empregos se viram fragilizados por conta das restrições sanitárias. Só no Brasil, a taxa média de pessoas buscando emprego em 2020 foi de 13,5%, chegando a 13,4 milhões de pessoas.



Entretanto, a pandemia também fez com que algumas carreiras ganhassem destaque no mercado de trabalho. Veja abaixo dez carreiras que estão em alta em 2021 e para os próximos anos, de acordo com o LinkedIn, uma das maiores plataformas voltadas para especialistas de diversas áreas do mercado.



Desenvolvedor web front-end e back-end

Com o crescimento da importância dos meios digitais, desenvolvedores que trabalham diretamente com a interação dos usuários com softwares e sites (front-end) e desenvolvedores que trabalhem processando essas informações (back-end) são cada vez mais necessários.



Engenheiro de dados

Os dados são o novo tesouro nos negócios. Esses profissionais conseguem trabalhar com algoritmos para reconhecer tendências e ler os dados de uma maneira mais eficiente para as empresas.



Enfermeiro

A pandemia trouxe a importância do trabalho dos profissionais de enfermagem. Desde o uso correto do EPI até os procedimentos de cuidados com pacientes, os hospitais devem valorizar ainda mais esses especialistas.



Equipe de apoio à saúde

Profissionais que oferecem suporte aos enfermeiros ou que ajudam no processo de reabilitação também devem ver um número maior de oportunidades nos próximos anos.



Especialista em marketing digital

Muitas empresas precisaram acelerar seus processos de entrada no mundo digital. Com isso, profissionais que tenham uma visão deste ambiente deverão ser mais buscados para garantir que essa transição ocorra da melhor maneira.



Diretor ou coordenador de comércio eletrônico

Com o crescimento do comércio eletrônico, muitas oportunidades foram abertas para diversos níveis. No entanto, os setores mais altos nessa hierarquia precisam ainda mais de pessoas bem capacitadas, abrindo espaço para uma valorização ainda maior desses profissionais.



Representante de atendimento ao cliente

Das áreas técnicas às de supervisão, call centers e serviços de SAC se fazem cada vez mais necessários, seja para ligações ou atendimentos online.



Gerador de conteúdo digital

Animadores, ilustradores, artistas 3D, redatores e editores de vídeo também são muito buscados pelas empresas para atuar em serviços criativos.



Especialista em desenvolvimento empresarial

Profissionais que identificam novas oportunidades de negócios e crescimento para as empresas estão sendo cada vez mais valorizados. Principalmente em cenários de crise e pós-crise, novas oportunidades podem surgir para esses empreendimentos, que buscam indivíduos que facilitem essas mudanças.



Agente imobiliário

Especificamente no México, os agentes imobiliários tiveram mais oportunidades nos últimos tempos. Talvez pela necessidade de ficar em casa para se prevenir da COVID-19, mais pessoas passaram a buscar melhores condições de moradia, correndo atrás de profissionais que ajudassem nessa busca.