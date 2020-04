Hábitos que ajudam a ter uma vida pessoal mais organizada

Planejamento, anotações e foco são algumas das medidas para conseguir cumprir tudo o que deseja

Divulgação

Todos os anos há o desejo de organizar a vida e de cumprir as metas estabelecidas em dezembro. Mas o que é efetivamente feito para que esses objetivos sejam alcançados? Implementar certos hábitos pode ser a chave para conseguir cumprir todos os desejos e, de quebra, criar o hábito de manter as vontades em foco.



Aprender um novo idioma e praticar atividades físicas regularmente podem até parecer objetivos bem diferentes, mas a técnica para conseguir desempenhá-los é a mesma. Veja abaixo quais são os hábitos que colaboram para uma vida mais organizada.



Anotações

Para manter a vida organizada, é preciso saber tudo o que se tem para fazer durante os dias e quanto tempo falta para que outras tarefas sejam entregues ou iniciadas. É possível usar agendas físicas e eletrônicas, para marcar compromissos e atividades.



Basicamente, é necessário anotar tudo – de ideias a horários de consultas, por exemplo. Para quem faz graduação, como um curso de administração ou contabilidade, marcar as aulas e entregas de trabalhos e dias de provas é importante. Isso fará com que você consiga visualizar tudo o que é preciso realizar no dia e na semana de forma clara e objetiva.



Classificar as anotações por cores e categorias, como urgente, importante e casual, pode ajudar a dar prioridades para certas atividades.



Organização material

Organizar o guarda-roupa e as gavetas também faz parte da arrumação da vida. Por isso, tire as roupas e analise quais você não usa há mais de um ano, quais não tem pretensão alguma de utilizar e as que não servem mais. As que estiverem em bom estado é possível doar; as demais, é melhor jogar fora.



O mesmo deve ser feito nas gavetas, tirando tudo o que foi guardado e esquecido. Também é interessante separar lugares específicos para objetos, como chaves e remédios, e utensílios, como canetas e tesouras.



Arrume no dia anterior

Para não esquecer nada importante devido a atrasos, separar tudo o que será necessário no dia seguinte é uma alternativa. Assim, documentos, agenda, roupas e demais materiais escolhidos para o dia já estarão à mão assim que você começar a se arrumar.



Calma

De acordo com a opinião de alguns especialistas, para transformar alguma atividade em um hábito, é preciso realizá-la por 21 dias consecutivos. Desta forma, é preciso se empenhar a cada dia, sem pressa ou procrastinação, e, claro, comemorando a cada nova conquista!