Saiba como higienizar os veículos para evitar a propagação de coronavírus

Carros, motos e bicicletas precisam ser limpos corretamente

Divulgação

O cuidado com a saúde e a limpeza são as principais medidas para diminuir o risco de contaminação pelo novo coronavírus. Manter a higiene dentro e fora de casa tem se mostrado essencial, e isso inclui limpar os automóveis de maneira correta, uma vez que a circulação de pessoas, mesmo que pequena, já pode apresentar riscos.



Apesar da recomendação para ficar em casa, muitas pessoas exercem atividades essenciais ou precisam, por algum motivo, usar um automóvel para circular pela cidade. Para diminuir os riscos, é essencial manter carros e motos sempre limpos. Confira algumas dicas para se proteger durante este período.



No caso, é preciso dar atenção extra principalmente para as áreas de maior contato, como maçanetas, volante, painel do carro e bancos. Para a parte de dentro do carro, é preciso tomar cuidado para não prejudicar o material do automóvel. Por isso, o álcool isopropílico, ou álcool 70%, são as substâncias mais indicadas, conseguindo eliminar o vírus de maneira eficiente. Já no lado de fora a recomendação é utilizar água e sabão para lavar maçanetas e portas; assim, a pintura do carro não é prejudicada. A limpeza deve ser feita sempre que o automóvel for usado.



Os bancos também devem ser limpos periodicamente, tanto os de couro, quanto os de tecido. Em ambos os casos, use um pano macio de microfibra e limpe os bancos com álcool 70%, retirando o excesso logo em seguida. Em bancos de couro, é importante usar algum produto hidratante específico, impedindo o ressecamento do material. Outra recomendação é deixar sempre um frasco de álcool em gel dentro do carro, para manter as mãos higienizadas ao longo do dia.



Para quem usa moto como transporte, os cuidados são um pouco diferentes, já que há a necessidade de usar equipamentos de segurança individual, como máscaras e luvas, uma vez que há um maior nível de exposição. O capacete deve ser limpo todos os dias ao chegar em casa. Na parte de fora, use um pano macio e que não solte fiapos com água e detergente neutro, lembrando de secar delicadamente logo em seguida, com cuidado para não arranhar o material. Já na parte de dentro, borrife álcool 70% e deixe repousar; assim, ele estará pronto para ser usado no dia seguinte. O guidão e o acelerador da moto, assim como o assento e as outras partes principais, devem ser higienizados com água e sabão várias vezes ao dia.



Já para quem utiliza bicicletas ou patins é essencial sair de casa usando máscara e roupas apropriadas. Sempre que for usar, é importante limpar as partes que são tocadas constantemente, como guidão e outras parte de metal, assim como o assento.