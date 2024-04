3 receitas para introduzir o frango na alimentação do seu filho

Da coluna Bem-Estar

Os primeiros anos de vida são decisivos para desenvolver o paladar infantil, sendo a melhor fase para introduzir alimentos como o frango

O processo de educação alimentar de uma criança costuma ser complexo e desafiador. Tudo que uma criança come ao longo de sua infância tende a se tornar suas preferências na fase adulta, podendo causar impactos positivos ou negativos em sua saúde. Ao oferecer diferentes alimentos saudáveis no dia a dia, é possível estimular o paladar do pequeno e estabelecer uma dieta favorável a longo prazo.

Até os seis meses, todo bebê se alimenta apenas do leite materno. Após esse período, já é possível começar a introduzir alimentos variados em sua rotina – mas sempre aos poucos e considerando as condições do momento. Um bebê que não possui dentes come apenas papinhas, então é necessário pensar em formas de incluir tais ingredientes nas suas refeições.

O frango é um dos principais alimentos a serem introduzidos desde muito cedo, pois além de acessível, também conta com um alto valor nutricional. A carne branca dispõe de vitamina B, cálcio, ferro, magnésio, selênio e zinco – nutrientes indispensáveis para o desenvolvimento infantil.

Apostar em receitas de peito de frango é uma excelente forma de estabelecer uma dieta saudável, principalmente quando a criança já tem mais de sete anos, pois é uma fase em que o crescimento ocorre em um ritmo mais acelerado. A seguir, confira alguns pratos fáceis e variados para o dia a dia.

Nuggets caseiros

Toda criança adora nuggets, mas o consumo excessivo de industrializados não é recomendável. Preparar uma alternativa caseira é uma boa solução para manter os pequenos interessados e satisfeitos. Para isso, será necessário: 400 g de frango sem pele, 1 xícara de farinha de rosca, 1 colher de chá de tempero a gosto, 1 ovo batido e azeite de oliva.

Corte o frango em pedaços pequenos e triture bem, até que vire uma massa. Adicione a farinha e o tempero, misturando bem para depois começar a moldar os nuggets. Adicione tudo em uma forma untada com azeite e deixe no forno pré-aquecido em 180º por aproximadamente 20 minutos.

Frango à parmegiana

A parmegiana é um dos pratos mais populares com frango e agradará certamente o paladar das crianças. Separe 300 g de peito de frango em filé, 1 xícara de molho de tomate, 1 xícara de queijo muçarela ralado, 1 xícara de farinha de rosca, azeite de oliva e tempero a gosto.

Comece temperando os filés e depois passando na farinha de rosca, enquanto aquece a frigideira com o azeite. Frite-os até que estejam bem crocantes e depois coloque todos em uma forma untada com azeite, cobrindo com o molho de tomate e a muçarela. Agora é só levar ao forno pré-aquecido em 180º por aproximadamente 20 minutos.

Sopa de frango com legumes

As sopas sempre caem bem nos dias frios, além de também serem um alimento de fácil consumo. A sopa de frango com legumes leva 100 g de peito de frango, 1 batata, 1 cenoura, 1 chuchu, 1 abobrinha, 1 cebola pequena, 1 dente de alho, 1 colher de azeite de oliva e sal a gosto.

Comece refogando a cebola e o alho no azeite, adicionando os legumes cortados em cubos em seguida. Depois, coloque o frango cortado em cubos e refogue até ficar cozido. Deixe os ingredientes cobertos em água até ficarem macios e depois sirva com sal a gosto. No caso dos bebês, ainda é possível bater tudo no liquidificador para virar uma papinha.