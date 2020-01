Programa Estrada para a Saúde chega à Campo Grande

Tamanho do texto

Reprodução

O programa Estrada para a Saúde começa nesta terça-feira (21), onde diversos exames podem ser feitos gratuitamente. A ação promovida pela CCR MSVia, acontece R-163/MS, na altura do km 478, das 15h às 21h, em Campo Grande.



No local serão oferecidos testes de glicose, acuidade visual e auditiva, medição de Índice de Massa Corpórea (IMC), aferição de pressão arterial e corte de cabelos, tudo gratuitamente.



Os parceiros da ação que estarão presente prestando serviços são Di Mustache, com corte de cabelos, a Escola Padrão, serviços de enfermagem e o Posto Caravágio.