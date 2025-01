Silvio Santos: A despedida do ícone da televisão brasileira

Vivianne Nunes

Em 2024 o Brasil se despediu de um dos maiores nomes da televisão. Silvio Santos, nascido Senor Abravanel, faleceu no dia 17 de agosto, aos 93 anos, em São Paulo. Fundador do SBT e símbolo de uma era na comunicação, o apresentador marcou gerações com seu carisma, inovação e estilo único.

Silvio estava internado no Hospital Albert Einstein desde o início de agosto devido a complicações de saúde, após um quadro de H1N1. Apesar de receber alta, retornou para novos exames. A causa oficial do falecimento não foi divulgada.

Uma trajetória singular

Nascido em 12 de dezembro de 1930, no Rio de Janeiro, filho de Alberto Abravanel e Rebeca Caro, Silvio começou sua jornada vendendo capas de Títulos de Eleitor como camelô. Sua habilidade de comunicação logo o levou ao rádio, onde o nome artístico "Silvio Santos" surgiu.

Em 1962, estreou na TV Paulista com o programa Vamos Brincar de Forca e, no ano seguinte, lançou o icônico Programa Silvio Santos, que permanece no ar até hoje. Criador do SBT na década de 80, construiu uma emissora com identidade própria, trazendo ao público atrações populares, como o seriado Chaves e as novelas mexicanas.

Divulgação Silvio Santos foi o maior apresentador de programas de auditório do país durante décadas

O legado do Homem do Baú

Silvio Santos não foi apenas um apresentador; ele moldou o conceito de programas de auditório no Brasil. Sua visão única lançou talentos como Gugu Liberato, Eliana, Maisa e Larissa Manoela, entre outros, além de inovar no formato de atrações televisivas.

Com um estilo irreverente, suas frases marcantes, sorteios milionários e interações com a plateia tornaram-se inesquecíveis. Silvio também personificou a resiliência e ousadia, enfrentando desafios e crises com a criatividade que definiu sua carreira.

O futuro do SBT

Deixando seis filhas, Silvio Santos passa o bastão para sua família, que já desempenha papéis de liderança no comando do SBT. Seu legado, no entanto, transcende a emissora. Ele é um ícone cultural que será lembrado por sua contribuição inestimável à televisão brasileira e ao coração de milhões de brasileiros.

Hoje, o Brasil não perde apenas um comunicador, mas um pedaço de sua própria história. O Homem do Baú será para sempre sinônimo de alegria, inovação e inspiração.

