Santos faz história na Série B e celebra retorno à elite do Futebol Brasileiro

Vivianne Nunes

Capital News



Retrospectiva 2024

Credito CBF Santos ergueu a taça de Campeão do Brasileirão Série B Betnacional em 2025

2024 foi um ano marcante para o Santos Futebol Clube. Pela primeira vez em sua centenária trajetória, o clube disputou a Série B do Campeonato Brasileiro, mas transformou o que poderia ser apenas uma temporada de superação em um capítulo inesquecível de sua história. Com garra, planejamento e o apoio incondicional da torcida, o Alvinegro Praiano conquistou o título inédito da competição e garantiu seu retorno à Série A, onde promete brilhar novamente em 2025.

O ano da superação

O início da temporada trouxe desafios, mas também objetivos claros para o Santos: disputar o título da Série B e alcançar a final do Campeonato Paulista. Sob a liderança de Marcelo Teixeira, presidente do clube, e com uma estratégia financeira alinhada ao orçamento, a equipe superou obstáculos e alcançou ambas as metas. O vice-campeonato paulista trouxe otimismo, e a campanha na Série B confirmou o potencial do elenco montado para 2024.

Campanha de campeão

O Santos dominou a Série B desde o início. Com 20 vitórias, 8 empates e 8 derrotas em 36 rodadas, o Peixe acumulou 68 pontos, marcando 56 gols e sofrendo apenas 28. A regularidade da equipe garantiu não apenas a liderança da tabela, mas também a conquista antecipada do título, após os empates dos concorrentes diretos na penúltima rodada.

Na 36ª rodada, a vitória por 2 a 0 contra o Coritiba no Estádio Couto Pereira selou o retorno do Santos à Série A. Gols de Wendel e Otero, incluindo o centésimo gol de falta do Santos no Século XXI, coroaram a atuação do time. O título foi confirmado oficialmente na 37ª rodada, mesmo após a derrota por 2 a 0 para o CRB na Vila Belmiro.

Festa na Vila e homenagem ao Rei Pelé

Credito CBF Torcida do Santos comemora junto com os Atletas que levantaram a taça e do seu título da Série B

A partida contra o CRB foi marcada por uma celebração emocionante. Antes do início, o Santos homenageou Pelé, eternizando o número 10 durante o torneio. No minuto 10, o capitão Diego Pituca levou a icônica camisa ao centro do campo sob aplausos de quase 16 mil torcedores. Apesar do revés em campo, a cerimônia de premiação e a entrega da taça da Série B Betnacional foram momentos de orgulho para jogadores, comissão técnica e torcida.

Perspectivas para 2025

Com o retorno à elite garantido, Marcelo Teixeira destacou a importância de manter o planejamento estratégico para a próxima temporada. O objetivo é reforçar o elenco e competir em alto nível na Série A. "Este título é apenas o começo de uma nova fase para o Santos. Vamos trabalhar para honrar nossa história e buscar conquistas ainda maiores," afirmou o presidente.

Encerramento de temporada

O Santos encerra sua participação na Série B enfrentando o Sport Recife na última rodada. Enquanto o Peixe já está com seu destino definido, o adversário busca uma vaga no G4 e o sonhado acesso à Série A. Independentemente do resultado, 2024 será lembrado como o ano em que o Santos se reergueu, reafirmando sua grandeza no futebol brasileiro.

• Leia também:

Santos FC de volta à elite do futebol brasileiro

Santos conquista título da Série B após tropeços dos adversários

Santos levanta taça e comemoram ao lado da torcida seu título da Série B