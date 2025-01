Atentado na Praça dos Três Poderes deixa Brasília em alerta

Vivianne Nunes

Retrospectiva 2024

Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil Brasília (DF) 14/11/2024 - Policiais fazem perícia no corpo de Francisco Wanderley Luiz, de 59 anos, em frente do STF. Segundo a Polícia Civil do DF, Francisco foi autor das explosões ocorridas nesta quarta-feira (13) na Praça dos Três Poderes

Na noite de 13 de novembro de 2024, duas explosões na Praça dos Três Poderes reacenderam o alerta sobre ameaças à democracia brasileira. Francisco Wanderley Luiz, conhecido como Tiu França, detonou explosivos em um carro próximo ao Anexo IV da Câmara dos Deputados e, posteriormente, no próprio corpo em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF). O atentado deixou uma vítima fatal, o próprio autor, e paralisou temporariamente as atividades dos Três Poderes.

Investigações e primeiras descobertas

Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Brasília (DF) 14/11/2024 - O corpo de Francisco Wanderley Luiz, de 59 anos, é retirado da frente do STF, segundo a Polícia Civil do DF, Francisco foi autor das explosões ocorridas nesta quarta-feira (13) na Praça dos Três Poderes

A Polícia Federal (PF) mobilizou peritos criminais para desvendar a dinâmica do ataque. Usando técnicas avançadas de reconstrução 3D e análise de vestígios, os investigadores buscavam identificar a origem dos explosivos e apurar possíveis conexões de Francisco com grupos extremistas.

Francisco, ex-candidato a vereador em Rio do Sul (SC) pelo PL, vivia em Ceilândia (DF) há quatro meses e teria utilizado a residência para preparar artefatos explosivos. Câmeras de segurança registraram o momento em que ele atirou explosivos na escultura "A Justiça”, em frente ao STF, antes de acender um no próprio corpo.

Além das explosões, varreduras realizadas pelas equipes antibombas encontraram outros dispositivos na casa alugada e no estacionamento próximo. As autoridades estão investigando se o atentado foi planejado exclusivamente por Francisco ou se contou com apoio de terceiros.

O contexto político e a reação da sociedade

Francisco estava imerso em grupos extremistas, conforme relatos de familiares. Após as eleições presidenciais de 2022, ele teria intensificado sua obsessão por política, participando de acampamentos contrários ao resultado eleitoral e interagindo em fóruns radicais na internet.

O atentado ocorreu em um momento de tensão crescente, evocando memórias dos atos de 8 de janeiro de 2023. Parlamentares, como o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reforçaram a necessidade de medidas de segurança e condenaram qualquer tentativa de atacar as instituições democráticas.

RS/Fotos Públicas Brasilia/DF - 13/11/2024 - Bombas explodem dentro de carro em frente do anexo IV da Câmara dos Deputados, e outro explosivo no Supremo Tribunal Federal com uma pessoa morta

Suspensão de sessões e reações imediatas

As sessões plenárias da Câmara dos Deputados e do Senado Federal foram encerradas logo após a confirmação das explosões. O presidente do Senado lamentou o ocorrido e destacou a necessidade de cautela diante de eventos dessa gravidade.

RS/Fotos Públicas Brasilia/DF - 13/11/2024 - Bombas explodem dentro de carro em frente do anexo IV da Câmara dos Deputados, e outro explosivo no Supremo Tribunal Federal com uma pessoa morta

"É um momento de precaução. Toda força de segurança precisa estar em alerta neste instante", afirmou Pacheco, lembrando os atos de 8 de janeiro de 2023, que resultaram na invasão e depredação dos Três Poderes.

O deputado Sóstenes Cavalcante, vice-presidente da Câmara, assegurou que medidas de proteção foram adotadas para garantir a segurança dos parlamentares e colaboradores.

O alerta sobre extremismo e segurança nacional

A ação terrorista não apenas reforçou os debates sobre extremismo político no Brasil, mas também destacou lacunas na segurança pública. O uso de explosivos em áreas sensíveis do governo revelou a urgência de estratégias preventivas mais eficazes.

A Polícia Federal continua investigando se Francisco teve apoio financeiro ou logístico para executar o plano. A análise inclui como ele conseguiu sustentar-se na capital federal e acessar materiais explosivos.

