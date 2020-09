Vereadores do PSDB pretende dar voz à sociedade

Tamanho do texto

Em Campo Grande o partido do PSDB terá 43 candidatos na disputa das eleições de 2020, incluindo uma candidatura coletiva, de acordo o presidente do diretório municipal da Capital, vereador João César Mattogrosso.

“Procuramos dar voz aos segmentos para falar no plural, dialogar com toda a cidade. Temos pessoas que sempre tiveram vontade, nunca saíram, mas agora poderão concorrer ao cargo pela primeira vez. O objetivo é esse: trazer inovação, gente nova, revelar novos nomes para que tenhamos novidade na política”, explica Carlos Alberto.

Carlos Alberto de Assis, responsável por montar a chapa, diz que cumpriu a missão procurando a inovação e englobando diversos segmentos da sociedade.

“Temos mulheres, negros, a terceira idade, diversidade, juventude, representante comunitário, da cultura, do comércio, o empresário, professor, policial civil, enfermeiro, servidor público, representantes da colônia paraguaia, das igrejas católica e evangélica, do camelódromo, da agricultura familiar, pessoa com deficiência auditiva, paratleta, jornalistas entre outros grupos que estão inseridos na nossa comunidade”.

De acordo com assessoria, sobre a candidatura coletiva, Carlos Alberto vê como algo positivo e acredita que este é o futuro da política.

“Pela primeira vez na Capital teremos uma candidatura coletiva, com a Karla e o Carlos. Inovações como essa são sempre muito positivas e acredito que este será o caminho porque vivemos em grupos, ninguém faz nada sozinho”, afirma.

VEJA A LISTA DOS CANDIDATOS DO PSDB

ADEMIR SANTANA

DELEGADO WELLINGTON

ANTONIO CRUZ

LÍVIO

ENFERMEIRA CIDA AMARAL

JOÃO CÉSAR MATTOGROSSO

JUNIOR LONGO

ALBINO ROMERO

AMÉRICO DE OLIVEIRA

ARNALDO MEDEIROS

CANDINHA DO PARADESPORTO

CARLA TEIXEIRA

GUERREIRO DO FÁCIL

CLAUDINHO SERRA

DAGMAR CARPEZANI

DEOCLECIO ARAUJO

DOMENICA NOBRE

LANA RODRIGUE

ELIZANGELA BARROS

ELY SILVEIRA

CHICÃO DO CAMELÓDROMO

GABINO LINO

GIAN SANDIM

IRACILDA BENITEZ

JOÃO ROCHA

JOTA SILVA

JOÃO DA BORRACHA

JONAS DE PAULA

JOSÉ MANUEL

PROFESSOR JUARI

KARLA+CARLOS CG+FORTE E JUSTA

LAÍS PAULINO

DJ LARISSA MARCA

POLICIAL MARIA CAMPOS

MARINHO DA ACOMAC

BRANCO BILLY

PATRÍCIA CABRERA

ROBERTA GARCIA

SELMO CASSIMIRO

TERESA ARMANDA

WALDIR BARROS DA SILVA

ZAQUEU LARRÉA

NEI SALVIANO