Vereador vota a favor da compra da vacina contra a Covid-19

Divulgação Sessão extraordinária foi convocada para votação do Projeto de Lei

O vereador Betinho esteve presente na sessão extraordinária que aconteceu na manhã desta quarta-feira (13), e votou a favor do projeto de lei que autoriza a Prefeitura a comprar vacinas contra a Covid-19.

De acordo com a proposta estão previstas as compras, em caráter emergencial, de vacinas aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e não fornecidas pelo Programa Nacional de Imunizações, com objetivo de garantir a cobertura total de toda a população do Município.

Segundo o parlamentar, “Estamos todos de acordo que a saúde de nossa população é de suma importância. Desse modo, necessitamos que a imunização seja feita o mais rápido possível.”, conclui.