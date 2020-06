Vereador cobra esclarecimentos sobre falta de integração no transporte coletivo

Tamanho do texto

Flavia Andrade Delegado Wellington (PSDB) pede esclarecimentos ao Consórcio Guaicurus

Após denúncias recebidas da população referente ao não funcionamento da integração entre as linhas de ônibus, o vereador Delegado Wellington (PSDB), encaminhou um ofício ao Consórcio Guaicurus, cobrando explicações e pedindo a solução para o problema.

De acordo com os usuários que procuraram o parlamentar, a integração do vale transporte em até duas horas entre os ônibus, previsto em decreto municipal, não vem acontecendo, e muitos trabalhadores pegam mais de duas linhas para se deslocar ao trabalho, e agora precisam entrar pela porta da frente em todos os terminais, gerando desconforto e prejuízos financeiros.

No ofício endereçado ao Diretor-presidente do Consórcio Guaicurus, João Rezende Filho, o parlamentar cobra soluções imediatas, justificando ser “inadmissível um cidadão ter que desembolsar, diariamente, a quantia de até R$ 16,00 reais, (valor referente a duas passagens de ida e mais duas passagens de volta) para se deslocar da sua casa para o trabalho, e retornar, utilizando o transporte público”.

O benefício da integração entre linhas de ônibus foi oficializado em Campo Grande através do nº 13.601, de 13 de agosto de 2018. O benefício que permite a troca de ônibus fora dos terminais sem pagar uma nova passagem. A integração vale apenas para os cartões dos tipos vale-transporte, passe do estudante, cartão cidadão e para os passageiros isentos da tarifa. Os pré-pagos não contam com o benefício, além disso, o benefício não pode ser usado para fazer o trajeto de volta ou para embarcar na mesma linha.