Vander Loubet recebe vereador Paulo Roberto Puffy de Nova Alvorada

Reprodução/Facebook Parlamentares debateram a necessidade de recursos para o município

Nesta sexta-feira (08), o deputado estadual Vander Loubet recebeu em seu gabinete o vereador Paulo Roberto Puffy, do município de Nova Alvorada, para conversar sobre uma emenda parlamentar de cerca de R$ 300 mil, que foi destinada ao município.

O recurso foi solicitado ao parlamentar através do vereador Puffy e do ex-vereador Luciano, para a construção de um campo de futebol no distrito de Pana, de maneira a oferecer um espaço de esporte e lazer para a populção local.

Vereador Puffy acompanha a tramitação do projeto e confirmou durante encontro que a emenda foi paga e o recurso já está a disposição da Prefeitura para iniciar a contratação da Obra.