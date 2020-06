Vander Loubet e deputados do Estado defendem prorrogação do Fundeb

Interessados sobre o projeto do novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), se reuniram através de uma live com deputados federais do Estado na última quarta-feira (10), promovida pelo Sindicato Campo-Grandense dos Profissionais da Educação Pública (ACP), com objetivo de pedir pela prorrogação ep ermanência do programa.

O deputado federal, Vander Loubet (PT-MS), defendeu o projeto e destacou que ele foi uma revolução na educação do país, e que o Fundeb se tornou principal mecanismo de financiamento da Educação Básica no Brasil, abrangendo a creche, pré-escola, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos (EJA).

Durante a live conduzida pelo professor Lucílio Souza Nobre (presidente da ACP), foi defendida a aprovação urgente da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 15/2015, que trata justamente da continuidade do Fundo, cuja vigência termina em 31 de dezembro deste ano.

“O antigo Fundef, criado na gestão do ex-presidente FHC, e o Fundeb, criado na gestão do nosso ex-presidente Lula e do Fernando Haddad como ministro da Educação, fazem parte de um grande esforço em prol da educação pública. O Fundeb, em especial, foi uma revolução. A cada R$ 10,00 investidos na Educação Básica, R$ 6,00 vêm do Fundo, que permitiu o aumento da contratação de professores, levou à redução do número de alunos por turma, melhorou a qualificação média dos docentes e contribuiu para o aumento da frequência escolar”, destacou Vander Loubet.

O presidente da ACP advertiu que atualmente o Fundeb responde, sozinho, por 50% de tudo o que se investe por aluno a cada ano em pelo menos 4.810 municípios brasileiros. Se não for renovado, quase metade das escolas do Brasil poderá até fechar as portas, deixando alunos sem aulas.

“Também é necessário para a inclusão dos quase 80 milhões de jovens e adultos acima de 18 anos de idade que não concluíram a educação básica e dos mais de 13 milhões de adultos analfabetos no País”, complementou Lucílio.

Além de Vander Loubet, participaram do bate-papo virtual Rose Modesto (PSDB-MS), Beto Pereira (PSDB-MS), Dagoberto Nogueira (PDT-MS) e Fábio Trad (PSD-MS), todos declarando apoio à aprovação da PEC 15/2015. De acordo com a ACP, Loester Trutis (PSL-MS) e Bia Cavassa (PSDB-MS) enviaram mensagens ao Sindicato informando que também votarão favoravelmente à matéria.