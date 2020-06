"Todos pela Saúde" doa mais de 45,3 toneladas de EPis

A doação de 45,3 toneladas de EPI’s – Equipamentos de Proteção Individual hospitalares, fruto do projeto "Todos Pela Saúde", do Banco Itaú, anunciadas ontem durante a live diária pelo secretário de Saúde, Geraldo Resende, já chegou o Estado.

Assessoria SEGOV Os municípios serão contemplados

Os produtos essenciais no combate ao coronavírus desembarcaram nesta quarta-feira (10), no almoxarifado da Secretaria de Estado de Saúde, que será responsável pela distribuição nas unidades hospitalares do Estado.

Ao todo, chegaram mais de 10 mil caixas compostas por 494,3 mil aventais, 65 mil luvas, 7,6 mil faceshild, ou seja, protetores faciais, 21,4 mil máscaras N95 e 7,4 mil óculos de proteção em 6 carretas.

Em agradecimento à iniciativa, o secretário de Gestão Estratégica, Eduardo Corrêa Riedel, falou durante a transmissão ao vivo de hoje (10), sobre a importância da união com a iniciativa privada diante do atual cenário.

Segundo Sandra de Paula, o projeto escolheu o MS devido a transparência com que o Governo tem apresentado os números da pandemia local. Ela pontuou que desde que o projeto foi iniciado em abril, mais de 5,7 milhões de itens foram doados para todos os estados brasileiros – entre EPIs e outros equipamentos, como respiradores e monitores cardíacos. O projeto é coordenado por especialistas de diversas áreas, entre elas a da saúde.

Mais detalhes sobre o projeto “Todos pela Saúde” podem ser conferidos no Facebook do Governo do Estado: facebook.com/GovernodeMatoGrossodoSul. No material também é possível conferir os números da doença em MS.