Divulgação/MAPA Tereza Cristina entrega títulos definitivos de lotes a produtores de MS

A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, e o presidente do Incra, Geraldo Melo Filho, entregaram em Campo Grande 153 títulos definitivos a beneficiários dos Projetos de Assentamento Tamarineiro II (112 títulos) e Paiolzinho (41 títulos), localizados em Corumbá. O ato foi realizado por meio de chamada de vídeo na sede da Superintendência Regional do Incra.

A ministra conversou por telefone com um dos produtores que recebeu o título. “Queremos ver vocês donos de sua terra, na posse do lote regularizado. Isso que o Incra e a política do presidente Jair Bolsonaro, que nos recomendou que fizesse isso em todo o Brasil”, disse a ministra.

O Projeto de Assentamento Tamarineiro II foi criado em 1995 e tem atualmente 309 famílias em uma área total de 10.635 hectares.Já o PA Paiolzinho foi criado em 1996 e conta atualmente com 65 famílias assentadas em uma área de 10.635 hectares. Mato Grosso do Sul tem ao todo 204 assentamentos, onde vivem 27.764 famílias, ocupando uma área total de 716.212,19 hectares.

Viaturas

A ministra e o presidente do Incra também entregaram para a superintendência do Mato Grosso do Sul sete viaturas novas para o trabalho dos servidores. Ao todo, o Incra repassou 91 viaturas novas e quatro remanejamentos de veículos entre as superintendências de todo o país. As novas caminhonetes serão usadas para ampliar as ações em campo como fiscalizações e apoio aos assentamentos.