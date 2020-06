Senadores pedem abertura de CPI para dados divulgados do covid-19 no país

Fabio Rodrigues Pozzebom/Arquivo Agência Brasil Senadores do Cidadania põe em cheque a veracidade das informações passadas sobre a pandemia no país

O atraso nas divulgações dos números oficiais do COvid-19 no país agitou a sessão do senado nesta segunda-feira (8), senadores da oposição acusaram o Governo de estar manipulando as informações e querem abertura de uma CPI.

Conforme Agência Senado o Cidadania vai optar por uma estratégia diferente. A líder do partido no Senado, Eliziane Gama (MA), acredita que uma comissão de inquérito é necessária para investigar "ações nebulosas do governo e do Ministério da Saúde relacionadas a políticas púbicas de combate à pandemia"."A desinformação praticada pelo Estado é crime. O artigo 37 da Constituição exige que os atos da administração pública devem ser marcados pela legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. E atentar contra a Constituição, segundo o artigo 85, enseja crime de responsabilidade. O governo Bolsonaro está dando passos largos nessa direção, e a nação não vai tolerar tal desatino", disse a senadora por meio de nota.

Repercussão e questionamentos sobre a divulgação de dados começaram depois que o governo decidiu liberar mais tarde, por volta das 22h, o balanço diário, que vinha sendo feito entre 17h e 19h. Na noite de domingo (7), num intervalo de poucas horas, foram divulgados dois balanços com números divergentes sobre a quantidade de mortos e de casos confirmados nas últimas 24 horas.

O senador Jean Paul Prates (PT-RN) é um dos que protestaram contra as indefinições. Ele disse temer que o país seja prejudicado internacionalmente. "Isso não pode continuar. Tentar escamotear a pandemia manipulando números é o que faltava para nos tornarmos de vez párias internacionais. Pessoas sem qualquer noção de responsabilidade institucional nos governam. Agem como quem brinca com a vida e o destino dos brasileiros", disse pelo Twitter.

Outro que cobrou mudança de postura do governo e mais transparência foi o senador Fernando Collor (Pros-AL): "Mudanças feitas na divulgação de informações sobre a covid-19 dificultam o acompanhamento da crise pela sociedade, reduzem a credibilidade dos dados, aprofundam o isolamento do governo. Diálogo e transparência são fundamentais no enfrentamento da pandemia!"