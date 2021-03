Senadora do MS propõe audiência com Ministro da Justiça para combate ao tráfico

Agência Senado Senadora Simone Tebet (MDB-MS)

Por meio de requerimento apresentado à Comissão de Segurança Pública do Senado na última sexta-feira, a senadora Simone Tebet (MDB-MS) solicitou ao Ministro da Justiça, André Mendonça, uma audiência pública para tratar de ações do governo federal no combate à violência na Faixa de Fronteira. Conforme divulgado o objetivo principal é discutir o enfrentamento ao tráfico de drogas e armas e ao crime organizado.

No requerimento a senadora ressalta os diversos programas de proteção das fronteiras criados nos últimos anos como o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (Sisfron); Plano Estratégico de Fronteiras; Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF); e o Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas (Vigia), em vigor atualmente. Segundo Tebet foi requerido o balanço geral da atuação destes programas de monitoramento e vigilância. Conforme a assessoria, a data da audiência pública ainda será definida.

A senadora destaca que na audiência serão debatidas as perspectivas de futuro no combate à criminalidade nas regiões fronteiriças. “A fronteira é porta de entrada para os mais diversos crimes: do tráfico de drogas e armas ao contrabando, do roubo de cargas ao homicídio. O meu Estado (Mato Grosso do Sul) faz divisa com três países e os moradores das regiões de fronteira sentem o medo da criminalidade à sua porta”, enfatizou Tebet via assessoria.

O Brasil possui mais de 16,8 mil quilômetros de fronteiras terrestres e faz divisa com a maioria dos países da América do Sul. A faixa de fronteira abrange cerca de 2,5 milhões de quilômetros quadrados, equivalente a 27% do território nacional. Somente na região de fronteira estima-se que haja mais de 10 milhões de habitantes. Mato Grosso do Sul figura entre os estados brasileiros com maior alta incidência dos crimes ocorridos na fronteira, entre os crimes mais recorrentes estão o tráfico de drogas, armas e munições, contrabando, roubo de cargas, roubo de gado, crimes ambientais, refúgio de criminosos e rota de veículos roubados.