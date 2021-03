Senadora de MS cobra medidas mais rígidas a Bolsonaro em relação a pandemia

Agência Brasil Senadora Simone Tebet (MDB-MS)

Por meio de carta aberta divulgada na última sexta-feira (19), a senadora Sul-mato-grossense Simone Tebet (MDB-MS), solicitou um posicionamento do Presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em relação ao combate à crise sanitária ocasionada pela pandemia do Coronavírus. Com objetivo de pressionar o Executivo federal a adotar medidas mais rígidas, o Senado instaurou a CPI da Covid-19.

Na carta aberta a Senadora alerta para o caos em que o país se encontra. “Ou o presidente Bolsonaro se dirige à nação e demonstra, diante de todos os brasileiros, plena consciência sobre a gravidade da situação e apresenta, ao lado do ministro da Saúde, um plano nacional de execução urgente para enfrentamento à pandemia, ou permaneceremos, todos, no caos”, reivindicou a parlamentar.

Tebet enfatizou que a Comissão de Relações Exteriores do Senado planeja enviar uma moção solicitando ajuda internacional no combate à pandemia, para a senadora, embora seja uma medida “necessária e louvável”, é insuficiente. “O Brasil mergulhou na cratera do não. Não há coordenação, não há plano, não há compaixão. Audiência pública não basta. A Comissão de acompanhamento da Covid-19 do Senado é importante, mas não suficiente. De pouco adianta apenas acompanhar quem navega à deriva. É preciso, urgente, uma mudança de rumos”, destacou a senadora.

Conforme divulgado, a criação da CPI foi apresentada há cerca de um mês, até o momento 32 parlamentares assinaram a reivindicação. No momento, a solicitação está sob o comando do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), que decidirá a instalação ou não da CPI. De acordo com a assessoria, os parlamentares reclamam que Pacheco tem tentado blindar o governo ao segurar a comissão, e que alguns senadores foram coagidos a retirarem o apoio ao pedido, contudo os líderes do senado consideram que o presidente do Senado está “cada vez mais sem argumentos''.

Após a morte do senador Major Olímpio (PSL-SP), na última sexta-feira em decorrência da infecção por covid-19, a pressão no congresso aumentou, Olimpo foi terceiro senador vítima da doença.

Confira a carta aberta na íntegra:

O Brasil mergulhou na cratera do não. Não há coordenação, não há plano, não há compaixão.

Faltam leitos, falta oxigênio, falta caixão.

Faltam remédios para a dor.

Audiência pública não basta. Comissão de acompanhamento da Covid-19 do Senado é importante, mas não suficiente. De pouco adianta apenas acompanhar quem navega à deriva. É preciso, urgente, uma mudança de rumos.

Moção de apelo por ajuda internacional está sendo elaborada pela Comissão de Relações Exteriores do Senado. Embora também necessária, e louvável, do mesmo modo, insuficiente.

A “CPI da Pandemia” surge no horizonte do momento como um instrumento de pressão, para que o governo aja com rapidez, coordenação e vontade.

Ou o presidente Bolsonaro se dirige à nação e demonstra, diante de todos os brasileiros, plena consciência sobre a gravidade da situação e apresenta, ao lado do ministro da Saúde, um plano nacional de execução urgente para enfrentamento à pandemia, ou permaneceremos, todos, no caos.

O Brasil precisa emergir à superfície do sim.

Do sim à vida!

Senadora Simone Tebet (MDB-MS).