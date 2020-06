Seis cidades têm estado de calamidade reconhecida

Tamanho do texto

Wagner Guimarães/ALEMS Sessão plenária foi realizada remotamente e transmitida pelos canais de Comunicação da ALEMS

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) reconheceu na ordem do dia desta quarta-feira (24) o estado de calamidade de mais seis cidades sendo elas Caarapó, Aparecida do Taboado, Rio Verde de Mato Grosso, Iguatemi, Eldorado e Anaurilândia.

As solicitações foram feitas pelos chefes do Executivo de cada cidade, devido à pandemia provocada pela doença Covid-19, e convertida em projeto pela Casa de Leis. Conforme a assessoria, na sessão, ainda sobre a Covid-19, os deputados Renato Câmara (MDB) e Barbosinha (DEM) comentaram a situação da saúde pública especificamente no município de Dourados, alertando para a necessidade de agir preventivamente. “Não deixemos virar um caos para depois ver o que precisa ser feito”, disse Barbosinha.

Renato Câmara, por sua vez, afirmou que estão faltando itens básicos para proteção de quem trabalha na linha de frente no combate ao coronavírus. “A falta de máscaras e luvas nas equipes no fronte é inconcebível. A gente não pode pensar somente em leitos, também precisamos dar condições de prevenção”, afirmou Câmara.